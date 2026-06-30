به گزارش کانال ۱۵ تلویزیون اسرائیل، نتانیاهو ضمن بازدید از جنوب لبنان گفت: «تا زمانی که حزب‌الله اینجا است و ما را تهدید می‌کند، ما خواهیم ماند، و دستورالعمل‌های ما به سربازان این است: اگر هرگونه تهدیدی را تشخیص دادید، فوراً حرکت کنید و اقدام کنید.»

توافق‌ چارچوب میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که پس از پنج دور مذاکره مستقیم حاصل شد، شامل یک تلاش آزمایشی است که طی آن سربازان لبنانی کنترل دو منطقه اشغالی توسط این رژیم را به دست می‌گیرند.