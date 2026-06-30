ورود نتانیاهو به خاک لبنان: تا زمانی که حزبالله اینجا است، ما خواهیم ماند!
نخستوزیر رژیم صهیونیستی ضمن بازدید از بخش های اشغال شده در جنوب لبنان، گفت: تا زمانی که حزبالله اینجا است و ما را تهدید میکند، ما خواهیم ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، امروز به همراه یسرائیل کاتس، وزیر جنگ با وجود «توافق چارچوب» که مطابق آن حاکمیت دو طرف به رسمیت شناخته شده میشود، وارد خاک لبنان شده و بازدیدهای میدانی از جنوب این کشور کردهاند.
به گزارش کانال ۱۵ تلویزیون اسرائیل، نتانیاهو ضمن بازدید از جنوب لبنان گفت: «تا زمانی که حزبالله اینجا است و ما را تهدید میکند، ما خواهیم ماند، و دستورالعملهای ما به سربازان این است: اگر هرگونه تهدیدی را تشخیص دادید، فوراً حرکت کنید و اقدام کنید.»
توافق چارچوب میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که پس از پنج دور مذاکره مستقیم حاصل شد، شامل یک تلاش آزمایشی است که طی آن سربازان لبنانی کنترل دو منطقه اشغالی توسط این رژیم را به دست میگیرند.