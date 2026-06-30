خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود نتانیاهو به خاک لبنان: تا زمانی که حزب‌الله اینجا است، ما خواهیم ماند!

ورود نتانیاهو به خاک لبنان: تا زمانی که حزب‌الله اینجا است، ما خواهیم ماند!
کد خبر : 1806832
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن بازدید از بخش های اشغال شده در جنوب لبنان، گفت: تا زمانی که حزب‌الله اینجا است و ما را تهدید می‌کند، ما خواهیم ماند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امروز به همراه یسرائیل کاتس، وزیر جنگ با وجود «توافق چارچوب» که مطابق آن حاکمیت دو طرف به رسمیت شناخته شده می‌شود، وارد خاک لبنان شده و بازدیدهای میدانی از جنوب این کشور کرده‌اند.

به گزارش کانال ۱۵ تلویزیون اسرائیل، نتانیاهو ضمن بازدید از جنوب لبنان گفت: «تا زمانی که حزب‌الله اینجا است و ما را تهدید می‌کند، ما خواهیم ماند، و دستورالعمل‌های ما به سربازان این است: اگر هرگونه تهدیدی را تشخیص دادید، فوراً حرکت کنید و اقدام کنید.»

توافق‌ چارچوب میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که پس از پنج دور مذاکره مستقیم حاصل شد، شامل یک تلاش آزمایشی است که طی آن سربازان لبنانی کنترل دو منطقه اشغالی توسط این رژیم را به دست می‌گیرند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی