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رسانه عبری: اسرائیل برای حضور طولانی‌مدت در جنوب لبنان برنامه‌ریزی می‌کند

رسانه عبری: اسرائیل برای حضور طولانی‌مدت در جنوب لبنان برنامه‌ریزی می‌کند
کد خبر : 1806831
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یک رسانه عبری از تداوم عملیات نظامی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و برنامه‌ریزی این رژیم برای حفظ حضور بلندمدت در بخش‌هایی از خاک لبنان خبر داد؛ اقدامی که تل‌آویو آن را در چارچوب مقابله با زیرساخت‌های حزب‌الله توجیه می‌کند.

 به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری اعلام کردند ارتش رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) به عملیات نظامی خود در امتداد آنچه «خط زرد» در جنوب لبنان خوانده می‌شود، ادامه داده است. تل‌آویو مدعی است این عملیات با هدف از بین بردن آنچه «بقایای زیرساخت‌های حزب‌الله» می‌نامد، انجام می‌شود.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد ارتش اسرائیا هم‌زمان با تقویت کنترل خود بر مواضع نزدیک مرز، برای سناریوی «حضور طولانی‌مدت» در خاک لبنان نیز آماده می‌شود؛ اقدامی که به ادعای منابع امنیتی اسرائیل، با تداوم تنش در جبهه شمالی مرتبط است.

بر اساس این گزارش، تمرکز عملیات کنونی بر بازآرایی میدانی نیروها، آموزش یگان‌های مستقر و رفع چالش‌های عملیاتی، از جمله تقویت سامانه‌های مقابله با تهدید پهپادها قرار دارد.

شبکه ۱۲ به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی تصریح کرد فعالیت ارتش این رژیم در منطقه ارتفاعات «علی الطاهر» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این منبع همچنین ادعا کرد حدود ۴۰ نفر از نیروهای حزب‌الله در یک مجموعه راهبردی از تونل‌ها در این منطقه محاصره شده‌اند.

این منبع در ادامه مدعی شد نیروهای یادشده طی مدتی گذشته موفق به خروج از این مجموعه نشده‌اند و این شبکه تونلی تنها محل استقرار نیروهای حزب‌الله است و هیچ نیروی ایرانی در آن حضور ندارد.

این منبع نظامی همچنین مدعی شد نیروهای حزب‌الله در جنوب رودخانه لیتانی به‌صورت آشکار فعالیت نمی‌کنند و برای جلوگیری از شناسایی، از آشکار کردن محل استقرار خود خودداری می‌کنند. به گفته وی، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان تحرکات حزب‌الله را زیر نظر دارد، حملات خود علیه اهداف مشخص را ادامه می‌دهد و از نزدیک شدن هرگونه نیرو به مواضع نظامیان اسرائیلی جلوگیری می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش، این منبع از آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای اجرای آنچه «طرح آزمایشی» در چارچوب تفاهمات با لبنان خوانده شد، خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن، ارتش اسرائیل از برخی مواضع عقب‌نشینی کرده و در مقابل، ارتش لبنان در مناطق مشخصی مستقر خواهد شد.

با این حال، این منبع مدعی شد مناطق مورد نظر همچنان دارای زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله هستند و اجرای این طرح، آزمونی برای سنجش میزان پایبندی ارتش و دولت لبنان به مفاد توافق خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد سازوکار اجرای این طرح هنوز نهایی نشده، اما ارتش اسرائیل تحولات میدانی را به دقت رصد خواهد کرد و در صورت هرگونه تغییر یا تشدید تنش، همه گزینه‌های نظامی را روی میز نگه می‌دارد.

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