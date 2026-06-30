وزیر دفاع ترکیه:
آنکارا در حال ارزیابی تمام گزینههای موجود برای توسعه پدافند هوایی خود است
«یاشار گولر»، وزیر دفاع ترکیه، اعلام کرد آنکارا در حال ارزیابی تمام گزینههای موجود برای توسعه پدافند هوایی خود، از جمله خرید سامانههای «سامپ-تی» و «پاتریوت» است.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «یاشار گولر»، وزیر دفاع ترکیه، اعلام کرد آنکارا در حال ارزیابی تمام گزینههای موجود برای توسعه پدافند هوایی خود، از جمله خرید سامانههای «سامپ-تی» و «پاتریوت» است.
وی خاطرنشان کرد که هدف کشورش برآورده کردن تمامی اهداف تعیینشده ناتو در زمینه توانمندیهای نظامی تا سال ۲۰۲۹ است.
وزیر دفاع ترکیه با بیان اینکه ائتلاف ناتو با بحران مواجه نیست، بلکه در حال عبور از مرحله انطباق با محیط امنیتی متغیر است، افزود: «ناتو همچنان به نقش خود به عنوان یک بستر بینظیر و اساسی برای امنیت و دفاع در منطقه یورو-آتلانتیک ادامه میدهد. ما مرحله کنونی را به عنوان یک بحران ارزیابی نمیکنیم، بلکه آن را مسیری برای سازگاری با محیط امنیتی متغیر میدانیم.»