به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، یک مقام کاخ سفید به گفت که انتظار می‌رود «استیو ویتکاف»، و «جرد کوشنر»، نمایندگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز -سه شنبه- با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر قطر، و دیگر میانجیگران در دوحه دیدار کنند.

این مقام مدعی شد که انتظار می‌رود هیئت‌هایی از ایالات متحده و ایران فردا به طور جداگانه در مذاکرات فنی با میانجیگران قطر و پاکستان شرکت کنند.

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