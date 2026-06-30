ویتکاف و کوشنر با نخست وزیر قطر دیدار میکنند
یم مقام کاخ سفید گفت که انتظار میرود نمایندگان آمریکا با نخست وزیر قطر دیدار کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، یک مقام کاخ سفید به گفت که انتظار میرود «استیو ویتکاف»، و «جرد کوشنر»، نمایندگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز -سه شنبه- با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر قطر، و دیگر میانجیگران در دوحه دیدار کنند.
این مقام مدعی شد که انتظار میرود هیئتهایی از ایالات متحده و ایران فردا به طور جداگانه در مذاکرات فنی با میانجیگران قطر و پاکستان شرکت کنند.