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سازمان تجارت و توسعه ملل متحد:

تحولات تنگه هرمز، اقتصادهای آسیب‌پذیر همچنان در معرض خطر را تهدید می‌کند

تحولات تنگه هرمز، اقتصادهای آسیب‌پذیر همچنان در معرض خطر را تهدید می‌کند
کد خبر : 1806759
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سازمان تجارت و توسعه ملل متحد هشدار داد‌ که اقتصادهای آسیب‌پذیر همچنان در معرض خطر افزایش‌های طولانی‌مدت در هزینه‌های غذا و سوخت قرار دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان تجارت و توسعه ملل متحد هشدار داد‌ که در حالی که بازگشایی تنگه هرمز به بازارهای انرژی کمک فوری خواهد کرد، اقتصادهای آسیب‌پذیر همچنان در معرض خطر افزایش‌های طولانی‌مدت در هزینه‌های غذا و سوخت قرار دارند.

در گزارش جدید این سازمان آمده است: «سیستم‌های غذایی و حمل و نقل احتمالاً بیشتر از بازارهای انرژی به زمان نیاز دارند تا به حالت عادی بازگردند.»

در ادامه این گزارش آمده است: «زنجیره‌های تأمین که به مدت بیش از ۱۰۰ روز با اختلال شدید در حمل و نقل از طریق این آبراه استراتژیک مواجه بودند، به زمان بیشتری برای تنظیم مجدد نیاز دارند.»

 

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