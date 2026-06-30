به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان تجارت و توسعه ملل متحد هشدار داد‌ که در حالی که بازگشایی تنگه هرمز به بازارهای انرژی کمک فوری خواهد کرد، اقتصادهای آسیب‌پذیر همچنان در معرض خطر افزایش‌های طولانی‌مدت در هزینه‌های غذا و سوخت قرار دارند.

در گزارش جدید این سازمان آمده است: «سیستم‌های غذایی و حمل و نقل احتمالاً بیشتر از بازارهای انرژی به زمان نیاز دارند تا به حالت عادی بازگردند.»

در ادامه این گزارش آمده است: «زنجیره‌های تأمین که به مدت بیش از ۱۰۰ روز با اختلال شدید در حمل و نقل از طریق این آبراه استراتژیک مواجه بودند، به زمان بیشتری برای تنظیم مجدد نیاز دارند.»

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