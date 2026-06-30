سازمان تجارت و توسعه ملل متحد:
تحولات تنگه هرمز، اقتصادهای آسیبپذیر همچنان در معرض خطر را تهدید میکند
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد هشدار داد که اقتصادهای آسیبپذیر همچنان در معرض خطر افزایشهای طولانیمدت در هزینههای غذا و سوخت قرار دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان تجارت و توسعه ملل متحد هشدار داد که در حالی که بازگشایی تنگه هرمز به بازارهای انرژی کمک فوری خواهد کرد، اقتصادهای آسیبپذیر همچنان در معرض خطر افزایشهای طولانیمدت در هزینههای غذا و سوخت قرار دارند.
در گزارش جدید این سازمان آمده است: «سیستمهای غذایی و حمل و نقل احتمالاً بیشتر از بازارهای انرژی به زمان نیاز دارند تا به حالت عادی بازگردند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «زنجیرههای تأمین که به مدت بیش از ۱۰۰ روز با اختلال شدید در حمل و نقل از طریق این آبراه استراتژیک مواجه بودند، به زمان بیشتری برای تنظیم مجدد نیاز دارند.»