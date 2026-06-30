سیستم بهداشت ونزوئلا برای مدیریت زلزله آماده نبود

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سی‌ان‌ان گزارش داد که سیستم بهداشت ونزوئلا به دلیل کمبود شدید پزشک، دارو و تجهیزات پزشکی، برای مدیریت پیامدهای زلزله آماده نبود.

این شبکه به نقل از دکتر «اوناتس اوربینا مدینا»، از کاراکاس نوشت: «بیمارستان‌های ونزوئلا آماده فعالیت عادی نیستند و این فاجعه وضعیت را بدتر کرده است. ما از کمبود دارو، پزشک و تجهیزات رنج می‌بریم».

سی‌ان‌ان همچنین به نقل از دکتر «آندرس کورتز» گزارش داد که هشت بیمارستان در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، تعطیل شده‌اند، در حالی که بیمارستان‌های فعال هنوز با کمبود شدید تجهیزات پزشکی اولیه مواجه هستند.

این گزارش همچنین اشاره کرد که سال‌ها تحریم‌های ایالات متحده باعث مهاجرت بسیاری از پزشکان ونزوئلایی شده و کمبود پرسنل پزشکی در داخل کشور را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش سی‌ان‌‌ان، در محله‌های ویران‌شده، تیم‌های امداد و نجات همچنان به جستجوی بازماندگان ادامه می‌دهند، در حالی که ده‌ها خانواده هنوز منتظر خبری از عزیزانشان هستند که زیر آوار گرفتار شده‌اند، اگرچه شانس زنده پیدا کردن آنها با گذشت هر روز کمتر می‌شود.

دو زلزله قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر در در ۲۴ ژوئن ونزوئلا را لرزاند. طبق آخرین آمار مقامات این کشور، تعداد کشته‌شدگان به ۱ هزار و ۷۱۹ تن رسیده و بیش از ۵ هزار نفر مجروح شده‌اند.

انتهای پیام/