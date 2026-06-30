به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز -سه‌شنبه- گفت که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» نمایندگان «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در قطر با میانجیگران درباره پیشرفت مذاکرات گفت‌وگو خواهند کرد.

وی اظهار داشت: «هیچ دیدار سطح بالایی بین ایران و ایالات متحده برنامه‌ریزی نشده، ویتکاف و کوشنر در دوحه هستند و مستقیما با مقامات ایرانی دیدار نخواهند کرد».

دیپلمات قطری ادامه داد: «۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز به تهران منتقل نشده است. انتقال دارایی‌های مسدود‌شده ایران با توافق هر دو طرف انجام خواهد شد».

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