وزارت خارجه قطر:
ویتکاف و کوشنر در دوحه هستند/دیدار سطح بالایی میان مقامات ایران و آمریکا برنامهریزی نشده است
سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که هیچ دیدار سطح بالایی میان مقامات ایران و آمریکا برنامهریزی نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز -سهشنبه- گفت که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» نمایندگان «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، در قطر با میانجیگران درباره پیشرفت مذاکرات گفتوگو خواهند کرد.
وی اظهار داشت: «هیچ دیدار سطح بالایی بین ایران و ایالات متحده برنامهریزی نشده، ویتکاف و کوشنر در دوحه هستند و مستقیما با مقامات ایرانی دیدار نخواهند کرد».
دیپلمات قطری ادامه داد: «۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران هنوز به تهران منتقل نشده است. انتقال داراییهای مسدودشده ایران با توافق هر دو طرف انجام خواهد شد».