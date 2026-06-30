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کرملین خواستار محکومیت بین‌المللی حملات اوکراین به غیرنظامیان شد

کرملین خواستار محکومیت بین‌المللی حملات اوکراین به غیرنظامیان شد
کد خبر : 1806673
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کاخ کرملین خواستار محکومیت حملات اوکراین به غیرنظامیان از سوی جامعه بین‌المللی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کرملین خواستار محکومیت حملات اوکراین به غیرنظامیان روس از سوی جامعه بین‌المللی شد. 

«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت: «غیرنظامیان از اقدامات جنایتکارانه رژیم کی‌یف رنج می‌برند، همه باید از این موضوع آگاه باشند».

وی افزود: «توجه جامعه بین‌المللی را به اقدامات جنایتکارانه رژیم کی‌یف جلب می‌کنیم».

اوایل امروز -سه‌شنبه- در حمله پهپادی اوکراین به یک خانه شخصی در منطقه مسکو در، یک نوزاد شش ماهه کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

 

 

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