به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کرملین خواستار محکومیت حملات اوکراین به غیرنظامیان روس از سوی جامعه بین‌المللی شد.

«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت: «غیرنظامیان از اقدامات جنایتکارانه رژیم کی‌یف رنج می‌برند، همه باید از این موضوع آگاه باشند».

وی افزود: «توجه جامعه بین‌المللی را به اقدامات جنایتکارانه رژیم کی‌یف جلب می‌کنیم».

اوایل امروز -سه‌شنبه- در حمله پهپادی اوکراین به یک خانه شخصی در منطقه مسکو در، یک نوزاد شش ماهه کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

انتهای پیام/