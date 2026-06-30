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وزیر دفاع لهستان: جنگنده‌های میگ-۲۹ را به اوکراین تحویل نخواهیم داد

وزیر دفاع لهستان: جنگنده‌های میگ-۲۹ را به اوکراین تحویل نخواهیم داد
کد خبر : 1806672
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وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که اوکراین از ارائه فناوری پهپاد به لهستان خودداری کرده است و بنابراین لهستان جنگنده‌های میگ-۲۹ را به آن کشور تحویل نخواهد داد.

«ولادیسلاو کوزینیاک کامیش»، وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که اوکراین از ارائه فناوری پهپاد به لهستان خودداری کرده است و بنابراین لهستان جنگنده‌های میگ-۲۹ را به آن کشور تحویل نخواهد داد.

کوزینیاک کامیش گفت: «من یک رویکرد مبتنی بر مشارکت با اوکراین پیشنهاد دادم. هواپیماهای میگ در ازای فناوری پهپاد، و اوکراینی‌ها در ابتدا موافقت کردند.»

وی خاطرنشان کرد: «آن‌ها در ابتدا موافقت کردند، اما سپس از آن توافق‌ها عقب‌نشینی کردند.»

وزیر دفاع لهستان اظهار داشت: «تا زمانی که لهستان پهپاد نداشته باشد، هیچ جنگنده میگ برای اوکراین وجود نخواهد داشت.»

 

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