وزیر دفاع لهستان: جنگندههای میگ-۲۹ را به اوکراین تحویل نخواهیم داد
وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که اوکراین از ارائه فناوری پهپاد به لهستان خودداری کرده است و بنابراین لهستان جنگندههای میگ-۲۹ را به آن کشور تحویل نخواهد داد.
«ولادیسلاو کوزینیاک کامیش»، وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که اوکراین از ارائه فناوری پهپاد به لهستان خودداری کرده است و بنابراین لهستان جنگندههای میگ-۲۹ را به آن کشور تحویل نخواهد داد.
کوزینیاک کامیش گفت: «من یک رویکرد مبتنی بر مشارکت با اوکراین پیشنهاد دادم. هواپیماهای میگ در ازای فناوری پهپاد، و اوکراینیها در ابتدا موافقت کردند.»
وی خاطرنشان کرد: «آنها در ابتدا موافقت کردند، اما سپس از آن توافقها عقبنشینی کردند.»
وزیر دفاع لهستان اظهار داشت: «تا زمانی که لهستان پهپاد نداشته باشد، هیچ جنگنده میگ برای اوکراین وجود نخواهد داشت.»