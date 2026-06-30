وزارت دفاع روسیه:
کنترل ۳ شهرک دیگر را به دست گرفتیم
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل سه شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل ۳ شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.
این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرکهای «لسنویه» و «رونویه» در منطقه زاپروژیا و شهرک «مالینوفکا» در دونتسک را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام هفت بمب هوایی هوایت شونده و ۸۰۶ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته خبر داد.