کنترل ۳ شهرک دیگر را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل ۳ شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک‌های «لسنویه» و «رونویه» در منطقه زاپروژیا و شهرک «مالینوفکا» در دونتسک را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام هفت بمب هوایی هوایت شونده و ۸۰۶ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته خبر داد.

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