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وزارت دفاع روسیه:

کنترل ۳ شهرک دیگر را به دست گرفتیم

کنترل ۳ شهرک دیگر را به دست گرفتیم
کد خبر : 1806628
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل سه شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل ۳ شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

 این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک‌های «لسنویه» و «رونویه» در منطقه زاپروژیا و شهرک «مالینوفکا» در دونتسک  را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام هفت بمب هوایی هوایت شونده و ۸۰۶ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته خبر داد.

 

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