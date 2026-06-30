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گفت‌وگوی عون با فرمانده ارتش لبنان

گفت‌وگوی عون با فرمانده ارتش لبنان
کد خبر : 1806583
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رئیس جمهور لبنان با فرمانده ارتش این کشور درباره مسئولیت‌های آتی این نهاد، دیدار و گفت‌وگوی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ژوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، امروز -سه‌شنبه- در مورد مسئولیت‌های آتی ارتش با «رودولف هیکل»، فرمانده ارتش لبنان گفت‌وگو کرد.

این دیدار پس از توافق چارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ، صورت گرفت.

در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده است که عون با هیکل دیدار کرد و در جریان نتایج سفرهای اخیر فرمانده ارتش به ترکیه و بریتانیا، که بر همکاری نظامی متمرکز بود، قرار گرفت.

ریاست جمهوری لبنان همچنین اعلام کرد که آنها همچنین وضعیت امنیتی این کشور را بررسی کرده و در مورد ماموریت‌های آتی ارتش لبنان با توجه به نتایج مذاکرات لبنان-آمریکا-رژیم صهیونیستی و توافق چارچوب برای پایان دادن به جنگ در لبنان گفت‌وگو کردند.

 

 

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