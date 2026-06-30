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درخواست روسیه از آمریکا و ایران برای تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز

درخواست روسیه از آمریکا و ایران برای تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز
کد خبر : 1806566
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معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو از آمریکا و ایران انتظار دارد تدابیری برای تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز اتخاذ کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو از آمریکا و ایران انتظار دارد تدابیری برای تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز اتخاذ کنند.

«گئورگی بوریسنکو»، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو انتظار دارد آمریکا و ایران تدابیر لازم را برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اتخاذ کنند.

‌بوریسنکو گفت: «ما انتظار داریم همه بندهای یادداشت تفاهم امضا شده میان امریکا و ایران، از جمله بند مربوط به تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، به اجرا گذاشته شود.»

 

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