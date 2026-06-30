به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌ها از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرگزاری ملی گزارش داد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در شهرستان بنت جبیل در استان نبطیه در جنوب لبنان حمله کرده است.

این خبرگزاری افزود که یک پهپاد دیگر نیز یک نارنجک صوتی را در ضلع شرقی شهر برعشیت در شهرستان بنت جبیل پرتاب کرده است.

بر اساس گزارش رسانه لبنانی هیچ تلفات انسانی در این حوادث گزارش نکرده است.

انتهای پیام/