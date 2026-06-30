گفتوگوی وزرای خارجه آمریکا و آلمان پیرامون ایران
وزرای خارجه آمریکا و آلمان در واشنگتن دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، با همتای آمریکایی خود، مارکو روبیو، در واشنگتن گفتوگو و مجددا بر حمایت خود از تفاهمنامه ایران و ایالات متحده تاکید کرد.
وی در بیانیهای در مورد پلتفرم ایکس گفت که این توافق گامی مهم است و فرصتی برای دیپلماسی در وضعیتی که همچنان بسیار شکننده است، ایجاد میکند.
وادفول همچنین در اظهاراتی گزافه مدعی شد: «اولویت اکنون دستیابی به یک راهحل پایدار است که عبور ایمن و آزاد از تنگه هرمز را تضمین کند و به ویژه به برنامه هستهای ایران بپردازد، که هرگز نباید دوباره تهدیدی ایجاد کند».