رایزنی اولیانوف و گروسی با محوریت ایران
نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرد.
«میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرده است.
وی افزود که دو طرف طی این دیدار درباره چشمانداز حل مناقشه بین آمریکا و ایران و نقش آژانس در این فرآیند گفتوگو کردند.