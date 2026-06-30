استفاده دوباره ماکرون از عینک آفتابی پرحاشیه خود در دیدار با پادشاه عمان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، در دیدار خود با «هیثم بن طارق»، پادشاه عمان در روز گذشته -دوشنبه-، به دلیل آسیب دیدگی چشم، عینک آفتابی زده بود.

این خبر پس از ماه‌ها توجه گسترده رسانه‌ها به دلیل استفاده رئیس جمهور فرانسه از عینک در جریان شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس منتشر شد.

ماکرون هنگام استقبال از سلطان هیثم بن طارق در مقابل کاخ الیزه و در جریان مذاکرات پس از مراسم استقبال، عینک آفتابی خلبانی به چشم داشت.

رسانه‌های فرانسوی به نقل از منابع نزدیک به ماکرون اعلام کردند که رئیس جمهور به دلیل آسیب دیدگی چشم، عینک آفتابی زده است.

مقامات در ژانویه گذشته اعلام کردند که رئیس جمهور دچار عفونت جزئی چشم شده که او را مجبور کرده است حدود دو هفته عینک آفتابی استفاده کند.

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