به گزارش ایلنا به نقل از تاس، آکسیوس گزارش داد که نمایندگان آمریکا در مذاکرات با ایران با نخست‌وزیر قطر درباره تفاهم‌نامه تهران-واشنگتن رایزنی می‌کنند.

«باراک راوید»، خبرنگار اکسیوس، در صفحه خود در ایکس با استناد به منابع کاخ سفید اعلام کرد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده و «جرد کوشنر»، داماد ‌رئیس جمهور ایالات متحده، امروز -سه‌شنبه- در دوحه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر قطر، در مورد توافق هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهند کرد.

وی افزود که ویتکاف و کوشنر همچنین قصد دارند با مقامات دیگری نیز طی این سفر دیدار کنند. راوید افزود که روز چهارشنبه، مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی به طور جداگانه با میانجیگران قطری و پاکستانی دیدار خواهند کرد.

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