ماچادو دولت ونزوئلا را به مانعتراشی در بازگشت خود به این کشور متهم کرد
رهبر مخالفان ونزوئلا دولت این کشور به مانعتراشی در روند بازگشت خود به کشور متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فراسنه، ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل، روزگذشته -دوشنبه- دولت را به مانعتراشی در بازگشت خود به کشور متهم کرد.
این در حالی است که ونزوئلا از دو زلزله متوالی که هفته گذشته رخ داد و بیش از ۱ هزار و ۷۰۰ کشته برجای گذاشت، در شوک فرو رفته است.
ماچادو از دسامبر گذشته که موفق شد از ونزوئلا فرار کند تا جایزه نوبل را در اسلو بپذیرد، در تبعید زندگی میکند.
وی در پیامی که از پاناما در پلتفرم ایکس منتشر شد، کاراکاس را به مانعتراشی در بازگشت خود با بستن حریم هوایی کشور متهم کرد.
ماچادو در پیام ویدیویی خود گفت: میخواهم در این ساعات سخت و دردناک در کنار ونزوئلاییها بایستم، اما دولت حریم هوایی تجاری ونزوئلا را بسته است تا از ورود من جلوگیری کند.