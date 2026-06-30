اسلواکی:
اسرائیل به توافق ایران و آمریکا احترام بگذارد
وزیر خارجه اسلواکی خواستار احترام رژیم صهیونیستی به توافقات میان ایران و آمریکا شد.
به گزارش ایلنا به نقل الجزیره، یورای بلانار، وزیر خارجه اسلواکی، از رژیم صهیونیستی خواست که به توافقات بین ایران و ایالات متحده احترام بگذارد.
بلانار، که در کنار خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، در یک کنفرانس خبری در براتیسلاوا صحبت میکرد، بر لزوم راهحلهای دیپلماتیک برای درگیریها در خاورمیانه، از جمله نوار غزه و تنشهای پیرامون ایران تاکید کرد.
بلانار گفت: «ما نمیخواهیم لبنان بخش دیگری از غزه باشد و بنابراین، لازم است که اسرائیل نیز به توافقاتی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران منعقد شده، پایبند باشد».