خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسلواکی:

اسرائیل به توافق ایران و آمریکا احترام بگذارد

اسرائیل به توافق ایران و آمریکا احترام بگذارد
کد خبر : 1806483
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه اسلواکی خواستار احترام رژیم صهیونیستی به توافقات میان ایران و آمریکا شد.

به گزارش ایلنا به نقل‌ الجزیره، یورای بلانار، وزیر خارجه اسلواکی، از رژیم صهیونیستی خواست  که به توافقات بین ایران و ایالات متحده احترام بگذارد.

بلانار، که در کنار خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، در یک کنفرانس خبری در براتیسلاوا صحبت می‌کرد، بر لزوم راه‌حل‌های دیپلماتیک برای درگیری‌ها در خاورمیانه، از جمله نوار غزه و تنش‌های پیرامون ایران تاکید کرد.

بلانار گفت: «ما نمی‌خواهیم لبنان بخش دیگری از غزه باشد و بنابراین، لازم است که اسرائیل نیز به توافقاتی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران منعقد شده، پایبند باشد».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی