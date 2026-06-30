ترکیه حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را به شدت محکوم کرد
وزارت خارجه ترکیه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق قنیطره و درعا در سوریه را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای حملات رژیم صهیونیستی به قنیطره و درعا را نقض تمامیت ارضی، وحدت و حاکمیت سوریه دانست و به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: این حملات که جان و مال مردم سوریه را نادیده میگیرد و زندگی را برای غیرنظامیان در منطقه به طور فزایندهای دشوار میکند، نقض آشکار قوانین بینالمللی و توافقنامه کاهش تنش ۱۹۷۴ است.
در این بیانیه همچنین از جامعه بینالمللی خواسته شد تا به مسئولیتهای خود در پایان دادن به این حملات که پیشرفت سوریه و ثبات منطقه را هدف قرار میدهد، عمل کند.