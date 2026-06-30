آتشسوزی گسترده در یک پالایشگاه نفت در هند
آتشسوزی گسترده در یک پالایشگاه نفت در هند، چندین کارگر را زخمی کرد
رسانههای هندی گزارش دادند که آتشسوزی عظیمی در خط لوله نفت در پالایشگاه نفت هالدیا در این کشور، اوایل صبح امروز -سهشنبه- رخ داده است.
شرکت پتروشیمی هالدیا، مالک این پالایشگاه واقع در بنگال غربی، شرق هند، اعلام کرد که این آتشسوزی چندین نفر را زخمی کرده و در نزدیکی یک نقطه سرقت غیرقانونی نفتا در اطراف پالایشگاه رخ داده است.
رسانههای محلی صبح همان روز از این آتشسوزی خبر داده بودند و تصاویری را به اشتراک گذاشته بودند که شعلههای آتش و دود غلیظی را از منطقه نشان میداد.