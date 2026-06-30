رسانه‌های هندی گزارش دادند که آتش‌سوزی عظیمی در خط لوله نفت در پالایشگاه نفت هالدیا در این کشور، اوایل صبح امروز -سه‌شنبه- رخ داده است.

شرکت پتروشیمی هالدیا، مالک این پالایشگاه واقع در بنگال غربی، شرق هند، اعلام کرد که این آتش‌سوزی چندین نفر را زخمی کرده و در نزدیکی یک نقطه سرقت غیرقانونی نفتا در اطراف پالایشگاه رخ داده است.

رسانه‌های محلی صبح همان روز از این آتش‌سوزی خبر داده بودند و تصاویری را به اشتراک گذاشته بودند که شعله‌های آتش و دود غلیظی را از منطقه نشان می‌داد.

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