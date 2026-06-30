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وزیر خارجه عربستان راهی پکن شد

وزیر خارجه عربستان راهی پکن شد
کد خبر : 1806450
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وزیر خارجه عربستان برای دیدار با مقامات ارشد چین و گفت‌وگو درباره مسائل منطقه و جهان به پکن، پایتخت چین سفر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان امروز -‌سه‌شنبه- به پکن، پایتخت چین سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، قرار است که بن فرحان در جریان این سفر با مقامات ارشد دولت چین دیدار کند.

وی در این دیدارها درباره روابط دوجانبه عربستان و چین و مسائل مختلف منطقه و جهان دارای اهمیت برای دو کشور گفت‌وگو خواهد کرد.

 

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