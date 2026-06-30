روبیو: احتمال شکست مذاکرات با ایران وجود دارد
یک شبکه آمریکایی گزارش داد وزیر امور خارجه آمریکا در نشست توجیهی کنگره ضمن اذعان به دشوار بودن مذاکرات با ایران، احتمال شکست این روند را مطرح کرده، اما گفته است دولت ترامپ همچنان قصد دارد مسیر دیپلماسی را دنبال کند.
به گزارش ایلنا، شبکه «ام اس ناو» آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان نشست توجیهی با اعضای کنگره اذعان کرده است که دولت دونالد ترامپ هیچ توهمی درباره آسان بودن مذاکرات با ایران ندارد و احتمال شکست این گفتوگوها را نیز منتفی نمیداند.
بر اساس این گزارش، روبیو با وجود اشاره به احتمال ناکامی مذاکرات، تأکید کرده است که دولت آمریکا همچنان قصد دارد به مسیر دیپلماسی فرصت بدهد و پیش از هر تصمیم دیگری، امکان دستیابی به نتیجه از طریق گفتوگو را بیازماید.