فوجیموری با اختلافی اندک پیروز انتخابات ریاستجمهوری پرو شد
نتایج نهایی انتخابات ریاستجمهوری پرو از پیروزی نامزد محافظهکار، بر رقیب چپگرای خود حکایت دارد؛ انتخاباتی که در سایه افزایش ناامنی و بیثباتی سیاسی برگزار شد و به صعود جریانهای راستگرا در آمریکای لاتین رنگ تازهای بخشید.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نتایج نهایی انتخابات ریاستجمهوری پرو نشان میدهد کیکو فوجیموری، نامزد محافظهکار، در دور دوم انتخابات که هفتم ژوئن برگزار شد، با اختلافی کمتر از ۵۰ هزار رأی بر روبرتو سانچز، نامزد چپگرا، پیروز شده است. این انتخابات با مشارکت بیش از ۱۸ میلیون رأیدهنده برگزار شد.
فوجیموری پس از اعلام نتایج، با وعده بازگرداندن «نظم و امید» به کشور، پیروزی خود را اعلام کرد؛ رخدادی که از آن بهعنوان تازهترین موفقیت جریانهای راستگرا در آمریکای لاتین یاد میشود.
انتخابات در شرایطی برگزار شد که پرو با افزایش نرخ جرم و جنایت، فعالیت گروههای تبهکار و بیثباتی مزمن سیاسی روبهرو است؛ بهگونهای که این کشور طی یک دهه گذشته، هشت رئیسجمهور را تجربه کرده است.
کیکو فوجیموری دختر آلبرتو فوجیموری، رئیسجمهور پیشین پرو، است؛ فردی که پس از گذراندن ۱۶ سال زندان به اتهام نقض حقوق بشر، درگذشت.
رئیسجمهور منتخب پرو با اشاره به گسترش اخاذی و ترورهای سازمانیافته، وعده داده است سیاست «مشت آهنین» را برای مقابله با ناامنی در پیش بگیرد؛ رویکردی که یادآور سیاستهای پدرش در مقابله با شورشیان مائوئیست و مهار تورم افسارگسیخته است. با این حال، آلبرتو فوجیموری بعدها به اتهام فساد و ارتکاب جنایت علیه بشریت، در قالب مبارزه با تروریسم، محاکمه و زندانی شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، فوجیموری قرار است ۲۸ ژوئیه برای یک دوره پنجساله ریاستجمهوری، زمام امور را در دست بگیرد.
در مقابل، روبرتو سانچز تاکنون واکنشی به اعلام نتایج رسمی انتخابات نشان نداده است، اما پیشتر هشدار داده بود دولت احتمالی رقیب خود را به رسمیت نخواهد شناخت. وی با ادعای بروز تخلفات اداری در روند رأیگیری شهروندان پرویی مقیم خارج، از هوادارانش خواسته است در روزهای آینده به اعتراضات ادامه دهند؛ موضوعی که میتواند بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش طولانی کند.