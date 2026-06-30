جلسه پرتنش کنگره درباره توافق ترامپ با ایران؛ از اورانیوم تا تحریمهای نفتی زیر ذرهبین نمایندگان
وزیر خارجه آمریکا و فرستاده ویژه کاخ سفید در نخستین جلسه توجیهی گسترده کنگره درباره تفاهمنامه با ایران، با موجی از پرسشهای نمایندگان دو حزب درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم، لغو تحریمهای نفتی، تنگه هرمز و ابعاد مالی این توافق روبهرو شدند.
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه آمریکا و فرستاده ویژه کاخ سفید در امور خاورمیانه در نخستین جلسه توجیهی گسترده کنگره درباره تفاهمنامه اخیر دولت ترامپ، با پرسشهای متعدد قانونگذاران دو حزب درباره برنامه هستهای ایران، لغو تحریمهای نفتی، تنگه هرمز و ابعاد مالی این توافق روبهرو شدند.
رسانه آمریکایی «پولیتیکو» گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید در امور خاورمیانه، روز دوشنبه در نخستین جلسه توجیهی گسترده کنگره درباره تفاهمنامهای که دولت دونالد ترامپ با ایران منعقد کرده است، به پرسشهای نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پاسخ دادند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان دموکرات پرسشهای انتقادی متعددی درباره جزئیات این تفاهمنامه مطرح کردند. در مقابل، «دارل عیسی» نماینده جمهوریخواه نیز درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران و نحوه رسیدگی دولت ترامپ به این موضوع توضیح خواست.
به گزارش ایلنا، پولیتیکو نوشت: مارک روبیو و استیور ویتکاف در این جلسه تأکید کردند که هدف نهایی دولت آمریکا، دستیابی به توافقی است که ایران را از حفظ ذخایر اورانیوم با غنای بالا بازدارد. به گفته آنها، تفاهمنامهای که ترامپ در ماه جاری امضا کرده، صرفا زمینه را برای آغاز مذاکرات با هدف دستیابی به چنین توافقی فراهم کرده است.
در ادامه جلسه، نمایندگان دموکرات خواستار شفافسازی درباره منافع اقتصادی احتمالی ایران در صورت اجرای این تفاهمنامه شدند؛ از جمله درآمدهای نفتی که در نتیجه کاهش یا رفع تحریمها ممکن است در اختیار تهران قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، دبی واسرمن شولتز، نماینده دموکرات، در حال طرح پرسشهایی درباره لغو تحریمهای نفتی بود که تماس تلفنی جلسه قطع شد. یکی از مقامهای دولت ترامپ با رد گمانهزنیها درباره علت این اتفاق، اعلام کرد که قطع تماس صرفا ناشی از مشکلات فنی بوده است.
همچنین مادلین دین، نماینده دموکرات، درباره منافع تجاری ویتکاف در خاورمیانه همزمان با ایفای نقش او در مذاکرات با ایران پرسشهایی مطرح کرد که با دفاع صریح روبیو از فرستاده ویژه کاخ سفید همراه شد.
در جلسهای جداگانه با سناتورها نیز چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، درباره آینده تحریمهای نفتی ایران سؤال کرد. وی پس از این نشست گفت که مقامهای دولت آمریکا تأیید کردهاند ایران در صورت اجرای این تفاهمنامه، میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد، در حالی که همچنان نفوذ قابل توجهی بر تنگه هرمز خواهد داشت.
شومر این جلسه توجیهی را «دیرهنگام، ناقص و فاقد جزئیات» توصیف کرد و خواستار آن شد که روبیو این توضیحات را بهصورت علنی و تحت سوگند ارائه کند.
در مقابل، یکی از مقامهای دولت آمریکا اعلام کرد که شومر پیشتر نیز در نشست ویژه رهبران امنیت ملی درباره این تفاهمنامه توجیه شده بود و فرصت کافی برای طرح پرسشهای خود را داشته است.
پولیتیکو همچنین گزارش داد که مقامهای کاخ سفید در ادامه، جلسهای محرمانه با رهبران کنگره و رؤسای کمیتههای تخصصی برگزار کردند؛ نشستی که در آن، نگرانیهایی از سوی هر دو حزب درباره برخی مفاد تفاهمنامه، از جمله احتمال رفع تحریمهای نفتی و ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی، مطرح شد. برخی جمهوریخواهان ابراز نگرانی کردهاند که چنین منابعی در نهایت به تقویت توان نظامی ایران و گروههای همپیمان منطقهای آن منجر شود.
بر اساس این گزارش، روبیو و ویتکاف همچنین تلاش کردند نگرانیها درباره روند بازگشایی تنگه هرمز را کاهش دهند و اعلام کردند که برای بازگشت کامل تردد دریایی، هنوز باید شمار بیشتری از مینهای دریایی پاکسازی شود. ویتکاف نیز مدعی شد که ایران با حمله پهپادی به یک کشتی عبوری در تعطیلات آخر هفته، مفاد تفاهمنامه را نقض کرده است.