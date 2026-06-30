رسانه عبری: مقام آمریکایی با خلیل الحیه درباره خلع سلاح حماس رایزنی کرد

به گزارش ایلنا، شبکه تلویزیونی «کان نیوز» مدعی شد یکی از مقام‌های دولت آمریکا طی ماه‌های اخیر با خلیل الحیه، از رهبران جنبش حماس در نوار غزه، دیدار کرده است.

بر اساس این گزارش، این دیدارها هم‌زمان با مذاکرات مربوط به طرح خلع سلاح حماس انجام شده است.

کان نیوز هویت این مقام آمریکایی را آری لایتستون معرفی کرد؛ فردی که به‌عنوان مشاور استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، فعالیت می‌کند و هم‌زمان مشاور «شورای صلح» وابسته به دونالد ترامپ نیز هست.

این رسانه همچنین مدعی شد که ویتکاف نیز پیش‌تر در چارچوب مذاکرات مربوط به پایان جنگ، به‌طور مستقیم با خلیل الحیه دیدار کرده بود.

به ادعای کان نیوز، رژیم صهیونیستی از دیدار لایتستون و الحیه اطلاع داشته و این نشست‌ها بخشی از گفت‌وگوهایی بوده که با مدیریت «نیکلای ملادنوف»، مدیرکل شورای صلح، دنبال شده است.

در ادامه این گزارش، به نقل از منابع صهیونیستی ادعا شده است که حماس در مذاکرات اخیر مواضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده و گفت‌وگوها اکنون عمدتا بر تعیین چارچوب و تعریف سلاح‌های سبک و سنگین در قالب طرح خلع سلاح متمرکز شده است.

همچنین یک منبع در شورای صلح به کان نیوز گفت که این شورا و میانجی‌ها طی ماه‌های گذشته چندین دور مذاکره با هدف دستیابی به نقشه راهی برای خلع سلاح غزه برگزار کرده‌اند و هم‌زمان، تدوین برنامه‌هایی برای تقویت حکمرانی، حاکمیت قانون، امنیت، بازسازی و توسعه اقتصادی این منطقه را دنبال می‌کنند.

کان نیوز در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد که مقام‌های ارشد بخش اطلاعات و فرماندهی جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی هفته گذشته به ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم، هشدار داده‌اند که شاخه نظامی حماس در حال بازسازی توان خود و آماده شدن برای دور جدیدی از درگیری‌هاست.

به ادعای این منابع، فرماندهان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به رئیس ستاد ارتش این رژیم اعلام کرده‌اند که حماس همچنان در میدان از قدرت قابل‌توجهی برخوردار است، با تهدید جدی روبه‌رو نیست و قصد ندارد کنترل نوار غزه را واگذار کند.

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