به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دوو مقام آمریکایی اعلام کردند استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، در حال عزیمت به دوحه، پایتخت قطر، است؛ سفری که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری گفت‌وگوهای ایران و آمریکا انجام می‌شود.

به گفته این منابع، هنوز مشخص نیست که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در این سفر ویتکاف را همراهی می‌کند یا خیر.

ترامپ روز دوشنبه مدعی شده بود که آمریکا روز سه‌شنبه با ایران در دوحه دیدار خواهد کرد. همچنین یک مقام آمریکایی نیز اعلام کرده بود که گفت‌وگوهای فنی درباره اجرای مفاد «یادداشت تفاهم» طبق برنامه در جریان است و تحولات امنیتی اخیر و تبادل آتش در منطقه، خللی در روند این رایزنی‌ها ایجاد نکرده است.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر این ادعاها را قاطعانه رد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با تأکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکره با آمریکا، حتی در سطح کارشناسی، وجود ندارد، اعلام کرد هیأتی تخصصی از ایران در روزهای آینده به دوحه سفر خواهد کرد.

به گفته بقایی، این سفر صرفا با هدف پیگیری اجرای تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران، انجام می‌شود و هیچ ارتباطی با مذاکرات میان تهران و واشنگتن ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تصریح کرد که در روزهای آینده هیچ نشست یا مذاکره‌ای با آمریکا در هیچ سطحی برگزار نخواهد شد و مأموریت هیأت اعزامی صرفا پیگیری پرونده دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و اجرای تعهدات طرف مقابل است.

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