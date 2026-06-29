به گزارش ایلنا، منابع نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شدند ارتش این رژیم در جریان عملیاتی در روستای «مجدل زون» در جنوب لبنان، یک تونل بزرگ متعلق به حزب‌الله را منهدم کرده است.

روزنامه عبری «معاریو» به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد در جریان این عملیات، صدها قبضه سلاح و چندین سکوی شلیک که به ادعای این رژیم برای حمله به فلسطین اشغالی در نظر گرفته شده بود، در داخل این مجموعه زیرزمینی کشف شده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد نیروهای تیپ رزمی ۵۵۱ به همراه یگان‌هایی از لشکر ۹۱، مسیر زیرزمینی گسترده‌ای را در روستای «مجدل زون» واقع در منطقه امنیتی جنوب لبنان منهدم کرده‌اند.

بر اساس گزارش معاریو، تل‌آویو پیش از اجرای این عملیات، آمریکا و نماینده این کشور در لبنان را از تصمیم خود برای تخریب این زیرساخت مطلع کرده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد نیروهای این رژیم در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند و عملیات علیه آنچه «زیرساخت‌های تروریستی» و تهدیدات علیه شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی خوانده، ادامه خواهد یافت.

روزنامه معاریو این انفجار را از نظر گستردگی «بی‌سابقه» توصیف کرده و مدعی شده است شبکه تونل‌های هدف قرار گرفته به اندازه‌ای وسیع بوده که برای تخریب آن از صدها تن مواد منفجره استفاده شده است. به نوشته این روزنامه، تیپ کماندویی ذخیره ۵۵۱ و گردان ۶۰۱ وابسته به یگان مهندسی رزمی ارتش اسرائیل در این عملیات مشارکت داشته‌اند.

این رسانه عبری همچنین مدعی شد تونل‌های منهدم‌شده از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد حمایت ایران و حزب‌الله در لبنان به شمار می‌رفت و ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده است عملیات نظامی در جنوب لبنان تا زمان رفع کامل آنچه تهدید علیه شهرک‌های شمالی می‌خواند، ادامه خواهد یافت.

معاریو همچنین مدعی شد نیروهای لشکر ۹۱ ارتش رژیم صهیونیستی هفته گذشته کنترل یکی از مراکز راهبردی حزب‌الله، موسوم به «فرودگاه پهپادی»، را در روستای مجدل زون به دست گرفته‌اند؛ مرکزی که به ادعای این روزنامه، با حمایت ایران ایجاد شده و در جریان مراحل نخست جنگ، صدها پهپاد از طریق شبکه تونل‌های زیرزمینی آن به سمت اهدافی در عمق فلسطین اشغالی به پرواز درآمده است.

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