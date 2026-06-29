ضربالاجل سهماهه بغداد برای خلع سلاح گروههای مسلح
سخنگوی دولت عراق از تعیین ۳۰ سپتامبر بهعنوان آخرین مهلت برای ساماندهی سلاحهای خارج از چارچوب دولت خبر داد و تأکید کرد پس از این تاریخ، نگهداری هرگونه سلاح خارج از ساختار رسمی، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، سخنگوی دولت عراق، امروز- دوشنبه- اعلام کرد دولت این کشور برای پایان دادن به پرونده سلاحهای خارج از چارچوب دولت، مهلتی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) تعیین کرده است.
حیدر العبودی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «برای همه گروههای مسلح، تاریخ مشخصی برای پایان این موضوع تعیین شده است و این تاریخ ۳۰ سپتامبر، همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق خواهد بود.»
وی تأکید کرد پس از این تاریخ، هرگونه سلاح خارج از چارچوب قانونی دولت، مشمول پیگرد قانونی خواهد شد.
اعلام این ضربالاجل در حالی صورت میگیرد که مأموریت ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در عراق نیز در پایان ماه سپتامبر به پایان میرسد. این موضوع همچنین همزمان با سفر قریبالوقوع نخستوزیر عراق به واشنگتن مطرح شده است؛ سفری که رسانههای غربی آن را در چارچوب رایزنیهای بغداد و واشنگتن درباره مسائل امنیتی ارزیابی کردهاند.
این تصمیم یک روز پس از سفر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد اعلام شد.
دولت عراق طی ماههای اخیر بارها بر ضرورت انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی تأکید کرده و اعلام کرده است که همه تشکیلات مسلح باید در ساختار نیروهای امنیتی و نظامی کشور ادغام شوند.
در همین راستا، بغداد قصد دارد علاوه بر یگانهای رسمی الحشد الشعبی، تیپهایی را که خارج از ساختار رسمی این سازمان فعالیت میکنند نیز در چارچوب نیروهای دولتی سازماندهی کند.
الحشد الشعبی که در سال ۲۰۱۴ و همزمان با هجوم گروه تروریستی داعش به عراق شکل گرفت، نقش تعیینکنندهای در شکست این گروه تروریستی ایفا کرد و اکنون بخشی از ساختار امنیتی رسمی عراق محسوب میشود.
در هفتههای اخیر نیز برخی گروههای عراقی از جمله «کتائب امام علی» و «عصائب اهل الحق» از آمادگی خود برای واگذاری مدیریت تیپهای وابسته به دولت و پیشبرد روند سازماندهی در چارچوب نهادهای رسمی خبر دادهاند.
این تحولات در حالی دنبال میشود که بغداد طی ماههای گذشته تلاش کرده است ضمن تقویت حاکمیت دولت بر پرونده امنیتی، روند ادغام نیروهای مسلح در ساختار رسمی کشور را تکمیل کند.