وزیر جنگ اسرائیل: عملیات علیه ایران ممکن است از فردا آغاز شود!
وزیر جنگ اسرائیل در ادامه تهدیدهای تلآویو علیه تهران، از صدور دستور آمادهباش به ارتش این رژیم برای اجرای عملیات «آبی و سفید» علیه ایران خبر داد و مدعی شد این عملیات ممکن است از فردا کلید بخورد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از صدور دستور آمادهباش به ارتش این رژیم برای اجرای عملیات موسوم به «آبی و سفید» علیه ایران خبر داد و مدعی شد این عملیات ممکن است از فردا آغاز شود.
وی همزمان با تهدید دوباره حزبالله، هشدار داد و مدعی شد معادله پاسخ همچنان پابرجاست و هرگونه شلیک به سمت شمال فلسطین اشغالی یا شهرکهای مرزی، با حمله فوری به ضاحیه جنوبی بیروت همراه خواهد بود.
وی همچنین تهدید کرد در صورت شلیک حزبالله به سمت شمال فلسطین اشغالی، ارتش این رژیم ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار خواهد داد.