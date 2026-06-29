به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع روسی اعلام کردند پالایشگاه نفت «اسلاویانسک اکو» در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه، در جریان حمله گسترده پهپادهای اوکراینی که از شامگاه شنبه تا صبح یکشنبه ادامه داشت، دچار آتش‌سوزی شد.

تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده و تحلیل‌شده توسط واحد «منابع باز» شبکه الجزیره نشان می‌دهد در تصویر ثبت‌شده در ۲۸ ژوئن، ستون‌های غلیظ دود سیاه از بخش‌های مختلف این پالایشگاه به آسمان برخاسته است؛ در حالی که تصاویر دو روز قبل هیچ نشانه‌ای از حریق یا دود در محل نشان نمی‌دهد. مقایسه این تصاویر همچنین از گسترش آتش به بخش‌هایی از مجموعه و انتشار دود به سمت مناطق کشاورزی و مسکونی اطراف حکایت دارد.

پالایشگاه «اسلاویانسک اکو» در شهر «اسلاویانسک-نا-کوبانی» واقع در منطقه کراسنودار قرار دارد و به دلیل اتصال به شبکه راه‌آهن، جاده‌های ترانزیتی و تأسیسات ذخیره‌سازی نفت، یکی از مراکز مهم پالایش و انتقال فرآورده‌های نفتی در جنوب روسیه محسوب می‌شود.

مقام‌های روسیه اعلام کردند این منطقه هدف حمله گسترده پهپادهای اوکراینی قرار گرفته است. به گفته «ونیامین کوندراتیف» استاندار کراسنودار، سقوط بقایای پهپادهای رهگیری‌شده موجب آسیب به چند منزل مسکونی، کشته شدن یک نفر، آتش‌سوزی در محدوده پالایشگاه، خسارت به خطوط انتقال برق و یک خط لوله گاز شده است.

ستاد عملیات منطقه کراسنودار نیز تأیید کرد بقایای پهپادها باعث آتش‌سوزی در پالایشگاه شده و نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای مهار حریق و رسیدگی به خسارت‌ها در محل مستقر شده‌اند.

در همین حال، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور از شامگاه ۲۷ ژوئن تا صبح ۲۸ ژوئن، ۲۱۳ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه، از جمله کراسنودار، شبه‌جزیره کریمه، دریای آزوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

این حمله از منظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است؛ چراکه پالایشگاه «اسلاویانسک اکو» یکی از مراکز مهم پالایش نفت در جنوب روسیه به شمار می‌رود. بر اساس گزارش سالانه این شرکت، ظرفیت پالایش این مجموعه حدود ۳.۹۹ میلیون تن نفت در سال است و حدود ۹ درصد از ظرفیت پالایشگاه‌های مستقل منطقه فدرال جنوبی و نزدیک به ۱.۴ درصد از کل ظرفیت پالایش نفت روسیه را در اختیار دارد. این پالایشگاه انواع سوخت خودرو، سوخت دریایی و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز صنایع مختلف را تولید می‌کند.

حمله به پالایشگاه اسلاویانسک در ادامه روند فزاینده هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی روسیه از سوی اوکراین ارزیابی می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده از حملات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد کی‌یف تمرکز خود را بر پالایشگاه‌های نفت، مخازن سوخت، ایستگاه‌های پمپاژ و پایانه‌های صادراتی روسیه افزایش داده است؛ راهبردی که با هدف کاهش توان لجستیکی، پالایشی و مالی مسکو در ادامه جنگ دنبال می‌شود.

در مقابل، روسیه نیز تلاش دارد با تقویت سامانه‌های پدافندی، افزایش حفاظت از تأسیسات نفتی و تسریع در بازسازی مراکز آسیب‌دیده، آثار این حملات را کاهش دهد. با این حال، تداوم حملات به زیرساخت‌های انرژی نشان می‌دهد نبرد میان مسکو و کی‌یف بیش از هر زمان دیگری به جنگی برای فرسایش توان اقتصادی و لجستیکی دو طرف تبدیل شده است.

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