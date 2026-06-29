مقام آمریکایی: روبیو و ویتکاف درباره توافق با ایران به کنگره گزارش میدهند
همزمان با نزدیک شدن به نشست دوحه درباره ایران، کاخ سفید اعلام کرد وزیر امور خارجه آمریکا و فرستاده ویژه رئیسجمهور این کشور، روز دوشنبه در نشستی تلفنی، نمایندگان کنگره را در جریان آخرین تحولات و جزئیات توافق با ایران قرار خواهند داد.
به گزارش ایلنا، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور این کشور، امروز دوشنبه در یک نشست تلفنی، اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را درباره توافق با ایران توجیه خواهند کرد.
این مقام جزئیات بیشتری از محورهای این نشست ارائه نکرد، اما برگزاری این جلسه در آستانه دور جدید رایزنیها درباره ایران، از اهمیت ویژه روند مذاکرات و تلاش دولت آمریکا برای همراهسازی قانونگذاران با تحولات اخیر حکایت دارد.
کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که ویتکاف و کوشنر در نشست پیشبینیشده درباره ایران که قرار است روز سهشنبه در دوحه برگزار شود، حضور خواهند یافت.
بر اساس اعلام کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا نیز در حاشیه گفتوگوهای سطح عالی در دوحه برگزار میشود؛ مذاکراتی که میتواند زمینهساز پیشبرد توافقات احتمالی میان دو طرف باشد.
این تحرکات در حالی انجام میشود که واشنگتن همزمان با پیگیری مسیر دیپلماسی، در تلاش است هماهنگی لازم را میان دولت و کنگره درباره روند مذاکرات و توافق احتمالی با ایران حفظ کند.