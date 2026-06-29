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اظهارنظر عمان درباره اخذ هزینه برای خدمات دریایی در تنگه هرمز

اظهارنظر عمان درباره اخذ هزینه برای خدمات دریایی در تنگه هرمز
کد خبر : 1806241
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وزیر خارجه عمان تأکید کرد که عمان از اخذ هیچ گونه عوارضی حمایت نمی‌کند، اما احتمالا درباره سازوکارهای مربوط به خدمات دریایی، مانند افزایش ایمنی ناوبری، آمادگی برای موارد اضطراری و مقابله با آلودگی بحثهایی صورت خواهد گرفت.

«بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان تأکید کرد که عمان از اخذ هیچ گونه عوارضی حمایت نمی‌کند، اما احتمالا درباره سازوکارهای مربوط به خدمات دریایی، مانند افزایش ایمنی ناوبری، آمادگی برای موارد اضطراری و مقابله با آلودگی بحثهایی صورت خواهد گرفت.

‌البوسعیدی ‌گفت که این کشور از اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان واشنکتن و تهران حمایت می‌کند.

‌وی تاکید کرد که عمان به تماس‌ها و تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد.

‌وزیر خارجه عمان همچنین گفت که بر اساس گفت‌وگوهای جاری میان مسقط و تهران، هرگونه تفاهم در آینده درباره تنگه هرمز باید با قواعد حقوق بین‌الملل همخوانی داشته باشد.

‌البوسعیدی با اشاره به پایبندی عمان به کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها، گفت که هرگونه ترتیبات جدید در تنگه نباید خارج از چارچوب قوانین بین‌الملل باشد.

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