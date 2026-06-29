وزارت خارجه پاکستان کاردار طالبان را احضار کرد
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از احضار کاردار دولت طالبان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از داون، «طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز -دوشنبه- از احضار کاردار طالبان افغانستان خبر داد.
اندرابی گفت که کاردار دولت طالبان افغانستان احضار و مراتب اعتراض شدید اسلامآباد در مورد حمله تروریستی به کراچی به وی ابلاغ شده است.
شنبه شنب در جریان یک حمله تروریستی به یک مقر محلی رنجرز پاکستان در کراچی، ۳ تن از نیروهای امنیتی کشته و چهار تن مجروح شدند.
بر اساس اعلام منابع پاکستانی ۳ تروریست در این درگیری کشته شدند و یک نفر بازداشت شد که به عنوان شهروند افغان شناسایی شده است.