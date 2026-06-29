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وزارت خارجه پاکستان کاردار طالبان را احضار کرد

وزارت خارجه پاکستان کاردار طالبان را احضار کرد
کد خبر : 1806202
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سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از احضار کاردار دولت طالبان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از داون، «طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز -دوشنبه- از احضار کاردار طالبان افغانستان خبر داد.

اندرابی گفت که کاردار دولت طالبان افغانستان احضار و مراتب اعتراض شدید اسلام‌آباد در مورد حمله تروریستی به  کراچی به وی ابلاغ شده است.

 شنبه شنب در جریان یک حمله تروریستی به یک مقر محلی رنجرز پاکستان در کراچی، ۳ تن از نیروهای امنیتی کشته و چهار تن مجروح شدند.

بر اساس اعلام منابع پاکستانی ۳ تروریست در این درگیری کشته شدند و یک نفر بازداشت شد که به عنوان شهروند افغان شناسایی شده است.

 

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