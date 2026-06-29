کنترل شهرک بوگوداروفکا را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک «بوگوداروفکا» در منطقه دنیپروپتروفسک را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از اعلام کرد که ۱۲ بمب هوایی هوایت شونده و۴۱۵پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته منهدم شدند.

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