به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی برگزاری نمایندگان این کشور و ایران در دوحه قطر شد.

رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار یک پیام در شبکه تروث سوشال مدعی شد که فردا سه‌شنبه نمایندگان این کشور با ایران در پایتخت قطر دیدار می‌کنند.

وی در پیامی مجزا در این شبکه مدعی شد: «قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به ۶۹ دلار رسیده و این رقم از میزان قیمت مربوط به پیش از شروع روند خلع سلاح هسته‌ای ایران نیز پایین‌تر است.»

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