به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، در تماسی تلفنی با «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان، درباره آخرین تحولات لبنان و تلاش‌های کاهش تنش در خاورمیانه گفت‌وگو کرد.

«تمیم خلف»، سخنگوی وزارت خارجه مصر، گفت: «عبدالعاطی بار دیگر بر حمایت قاهره از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی لبنان و بر اهمیت تکیه بر توافقنامه چارچوب مورد حمایت آمریکا برای دستیابی به خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان تاکید کرد».

در بیانیه‌ای آمده است که بری از حمایت مصر در طول بحران فعلی قدردانی کرد.

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