ادعای رویترز: مذاکرات فنی ایران و آمریکا از سر گرفته میشود
رویترز از برگزاری مذاکرات فنی در مورد تمامی بندهای یادداشت تفاهم، در روز سهشنبه در دوحه قطر خبر داد.
به گزارش ایلنا، رویترز از برگزاری مذاکرات فنی در مورد تمامی بندهای یادداشت تفاهم، در روز سهشنبه در دوحه قطر خبر داد.
یک مقام آمریکایی مدعی شد که واشنگتن و تهران بر سر توقف حملات نظامی در خلیج فارس به توافق رسیدهاند و قرار است مذاکرات درباره تنگه هرمز و اختلافات موجود در این مورد از سر گرفته شود.
این مقام آمریکایی با اشاره به یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای ایران و آمریکا که در آن در مورد بازگشایی تنگه هرمز برای تردد کشتیها توافق شده بود، گفت که مذاکرات فنی قرار است در همه حوزههای این یادداشت تفاهم ادامه یابد.