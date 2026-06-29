به گزارش ایلنا، رویترز از برگزاری مذاکرات فنی در مورد تمامی بندهای یادداشت تفاهم، در روز سه‌شنبه در دوحه قطر خبر داد‌.

یک مقام آمریکایی مدعی شد که واشنگتن و تهران بر سر توقف حملات نظامی در خلیج فارس به توافق رسیده‌اند و قرار است مذاکرات درباره تنگه هرمز و اختلافات موجود در این مورد از سر گرفته شود.

این مقام آمریکایی با اشاره به یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا که در آن در مورد بازگشایی تنگه هرمز برای تردد کشتی‌ها توافق شده بود، گفت‌ که ‌مذاکرات فنی قرار است در همه حوزه‌های این یادداشت تفاهم ادامه یابد.

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