تیراندازی در کالیفرنیا یک کشته بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس کالیفرنیا اعلام کرد که روزگذشته -یکشنبه- در تیراندازی در یک مکان تفریحی محبوب در سن خوزه، ، که محل نمایش مسابقات جام جهانی فوتبال بود یک نفر کشته شد و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد.

پلیس سن خوزه در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «یکی از قربانیان در محل حادثه فوت کرد. قربانی دوم با جراحات و شرایط بحرانی به بیمارستان محلی منتقل شد».

بر اساس اعلام پلیس، این حادثه به عنوان یک قتل در حال بررسی است و چندین خیابان اطراف در این منطقه بسته شده‌اند.

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