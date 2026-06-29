تیراندازی به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی
در ادامه تجاوزات و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، منابع عبری از تیراندازی به یکی از مواضع ارتش این رژیم در جولان اشغالی خبر دادند؛ حملهای که به گفته تلآویو با آتش خمپاره، توپخانه و پشتیبانی بالگردهای رزمی پاسخ داده شد.
به گزارش ایلنا، رسانههای عبری از هدف قرار گرفتن یکی از مواضع پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب جولان سوریه توسط یک فرد مسلح خبر دادند؛ حملهای که به ادعای ارتش این رژیم، با آتش خمپاره، توپخانه و پشتیبانی بالگردهای رزمی پاسخ داده شد.
بر این اساس، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از مواضع پیشروی این رژیم در جنوب جولان سوریه هدف تیراندازی قرار گرفته است. به گفته ارتش، عامل این حمله پس از تیراندازی از محل عقبنشینی کرد.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای این رژیم در پاسخ به این حمله با استفاده از خمپاره و توپخانه منطقه را هدف قرار دادند و یک بالگرد رزمی نیز در عملیات مشارکت داشت.
ارتش اسرائیل مدعی شد که این حادثه هیچگونه تلفات یا زخمی در پی نداشته است.
این تیراندازی در منطقه «تل کودنه» واقع در محدوده حائل تحت کنترل ارتش اسرائیل در جنوب سوریه رخ داده است.
در همین حال، بالگردهای رژیم صهیونیستی پیشتر روز یکشنبه روستای «عابدین» و مناطق اطراف آن در حومه غربی استان درعا را با تیربار هدف قرار دادند.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که در پی ادامه گلولهباران توپخانهای ارتش اسرائیل، شماری از ساکنان این روستا مجبور به ترک خانههای خود شدند.
بر اساس گزارش سانا، همزمان با پرواز گسترده جنگندههای اسرائیلی بر فراز حومههای قنیطره و درعا، روستای عابدین نیز هدف گلولهباران توپخانهای قرار گرفت.
استانهای درعا و قنیطره در جنوب سوریه نیز روز جمعه شاهد شش مورد نفوذ جداگانه نیروهای رژیم صهیونیستی طی چند ساعت بودند.