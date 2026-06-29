رسانه آمریکایی مدعی شد:
واشنگتن و تهران بر سر توقف درگیریها توافق کردند؛ نشست طرفین فردا در دوحه برگزار میشود
در حالی که تنشهای نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده طی روزهای اخیر به اوج رسیده بود، منابع آمریکایی از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حملات و ازسرگیری مذاکرات خبر میدهند؛ بر اساس گزارش آکسیوس، دو طرف قرار است روز سهشنبه در دوحه با محوریت بررسی اختلافات مربوط به تنگه هرمز پشت میز مذاکره بنشینند.
به گزارش ایلنا، وبسایت «آکسیوس» به نقل از منابع آمریکایی نوشت: ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدهاند و قرار است دو طرف روز سهشنبه هفته جاری در دوحه برای حلوفصل اختلافات مربوط به تنگه هرمز دیدار کنند.
یک مقام ارشد آمریکایی به آکسیوس گفته است که «تصمیم گرفتهایم همه فعالیتهای رزمی علیه ایران را متوقف کنیم.»
این گزارش همچنین مدعی شد که خط تماس مستقیم میان ارتش آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا روز شنبه هنوز عملیاتی نشده بود.
پیشتر نیز روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده بود که مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن با هدف بررسی سازوکار اجرای یادداشت تفاهم، همچنان طبق برنامه در روزهای آینده برگزار خواهد شد.
این مقام آمریکایی که به دلیل ادامه مذاکرات نخواست نامش فاش شود، تأکید کرده است که با وجود تبادل حملات اخیر، هیچیک از مذاکرات لغو نشده و دو طرف همچنان از طریق کانالهای موسوم به «جلوگیری از تشدید تنش» پیامهای خود را ردوبدل میکنند.
در مقابل، روزنامه «والاستریت ژورنال» پیشتر خبر داده بود که مذاکرات ایران و آمریکا که قرار بود در تعطیلات پایان هفته جاری در سوئیس از سر گرفته شود، در پی تبادل حملات میان دو کشور به حالت تعلیق درآمده است.
بر اساس این گزارش، طی دو روز گذشته نیروهای آمریکایی و ایران حملاتی را علیه مواضع یکدیگر انجام دادند؛ رخدادی که تنها چند روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان طرفین، آینده این توافق را با ابهام و چالش جدی مواجه کرده است. با انتقال تنشها از میز مذاکره به منطقه راهبردی تنگه هرمز، حملات متقابل و پیامهای ردوبدلشده از طریق میانجیها، وضعیت مذاکرات وارد مرحلهای حساس شده است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز شنبه با لحنی تهدیدآمیز هشدار داد که اگر جنگ از سر گرفته شود، «ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد.»