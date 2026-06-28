مصر حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین را محکوم کرد
وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیهای، حملات پهپادی و موشکی به خاک کشورهای کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیهای، حملات پهپادی و موشکی به خاک کشورهای کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد.
قاهره حملات پهپادی و موشکی به خاک کویت و بحرین را نقض آشکار حاکمیت ملی این دو کشور و تشدید تنشی غیرقابل قبول دانست که تلاشهای بینالمللی برای آرامسازی اوضاع منطقه را با چالش مواجه میکند.
قاهره این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی، تهدیدی علیه امنیت و ثبات این دو کشور و نیز یک تنشزایی مردود قلمداد کرد که بستر تلاشهای کنونی برای تثبیت آرامش و کاهش تدابیر بحرانی در منطقه را تخریب میکند.