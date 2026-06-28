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مصر حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین را محکوم کرد

مصر حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین را محکوم کرد
کد خبر : 1805581
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وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای، حملات پهپادی و موشکی به خاک کشورهای کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام،  وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای، حملات پهپادی و موشکی به خاک کشورهای کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد.

قاهره حملات پهپادی و موشکی  به خاک کویت و بحرین را نقض آشکار حاکمیت ملی این دو کشور و تشدید تنشی غیرقابل قبول دانست که تلاش‌های بین‌المللی برای آرام‌سازی اوضاع منطقه را با چالش مواجه می‌کند.

 قاهره این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی، تهدیدی علیه امنیت و ثبات این دو کشور و نیز یک تنش‌زایی مردود قلمداد کرد که بستر تلاش‌های کنونی برای تثبیت آرامش و کاهش تدابیر بحرانی در منطقه را تخریب می‌کند.

 

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