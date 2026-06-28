دومین روز تجاوز گسترده آمریکا به ایران/ ترامپ: اگر لازم باشد، کار را تمام میکنیم
همزمان با فروپاشی عملی آتشبس و تشدید دوباره تنشها، ارتش آمریکا بامداد یکشنبه موج تازهای از حملات را علیه اهدافی در ایران آغاز کرد؛ حملاتی که به گفته واشنگتن، از نظر گستره فراتر از عملیات روز گذشته بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در دومین روز از دور جدید تجاوزات آمریکا علیه ایران، جنگندههای آمریکایی بامداد امروز- یکشنبه- چندین نقطه را در مناطق مختلف کشور هدف قرار دادند. این حملات در شرایطی انجام شد که تنها چند روز از اعلام تفاهم برای برقراری آتشبس و آغاز مذاکرات میان دو طرف میگذرد، اما روند تحولات نشان میدهد تنشها بار دیگر وارد مرحلهای خطرناک شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد جنگندههای این کشور مراکز نگهداری موشک و پهپاد، سایتهای راداری ساحلی و برخی مواضع نظامی ایران را هدف قرار دادهاند. وی مدعی شد این حملات در پاسخ به «نقض مجدد آتشبس از سوی ایران» انجام شده است.
ترامپ همچنین با ادبیاتی تهدیدآمیز اعلام کرد: «ممکن است به نقطهای برسیم که دیگر امکان خویشتنداری وجود نداشته باشد و ناچار شویم مأموریتی را که با موفقیت آغاز کردهایم، بهطور کامل به پایان برسانیم.» وی در ادامه مدعی شد که در صورت وقوع چنین شرایطی، «جمهوری اسلامی ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد.»
همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با صدور بیانیهای اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور رئیسجمهور آمریکا، مجموعهای از اهداف نظامی در ایران را مورد حمله قرار دادهاند. سنتکام مدعی شد زیرساختهای نظارت نظامی، سامانههای ارتباطی، پدافند هوایی و توانمندیهای مرتبط با مینگذاری دریایی ایران در این عملیات هدف قرار گرفته است.
ارتش آمریکا همچنین مدعی شد ایران پس از حملات روز جمعه فرصت پایبندی به آتشبس را داشت، اما این فرصت را از دست داد و در ادامه، یک پهپاد ایرانی به یک نفتکش با پرچم پاناما حمله کرده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع رسمی ایران تأیید نشده است.
در سوی مقابل، رسانههای ایرانی از وقوع چندین انفجار در استان هرمزگان خبر دادند. بر اساس این گزارشها، شهرهای بندرلنگه، بندر کنگ، سیریک و مناطقی از جزیره قشم هدف حملات قرار گرفتهاند.
تلویزیون ایران گزارش داد چند پرتابه به یک برج مخابراتی در حوالی روستای طاهروی در منطقه سیریک اصابت کرده است. همچنین منابع محلی از سقوط چند پرتابه در اطراف روستای «مسن» در جزیره قشم خبر دادند؛ با این حال، تاکنون گزارشی درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
همزمان با گسترش دامنه تنشها در منطقه، ارتش کویت از رهگیری چند موشک و پهپاد خبر داد و اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور با موفقیت اهداف متخاصم را منهدم کردهاند. وزارت کشور بحرین نیز با فعال کردن آژیر خطر، از شهروندان و ساکنان خواست ضمن حفظ آرامش، به مکانهای امن مراجعه کرده و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
تحولات بامداد یکشنبه نشان میدهد روند تنش میان تهران و واشنگتن بار دیگر وارد مرحلهای تازه شده و چشمانداز دستیابی به توافق پایدار و حفظ آتشبس، بیش از گذشته با ابهام و چالش روبهرو است.