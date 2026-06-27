رایزنی وزرای خارجه مصر و امارات
وزرای خارجه مصر و امارات در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
وزرای خارجه مصر و امارات در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
«بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه امارات، در مکالمهای تلفنی، بر ضرورت فشردهسازی تلاشهای مشترک با هدف کاهش تنشهای منطقهای و تضمین امنیت و سلامت دریانوردی بر اساس قوانین بینالمللی تأکید کردند.
عبدالعاطی و آل نهیان، در این تماس، آخرین تحولات منطقه و مناسبات دوجانبه را بررسی و بر اهمیت تداوم هماهنگیهای مشترک برای حمایت از امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.