رایزنی وزرای خارجه مصر و امارات

وزرای خارجه مصر و امارات در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

«‌بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه امارات، در مکالمه‌ای تلفنی، بر ضرورت فشرده‌سازی تلاش‌های مشترک با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تضمین امنیت و سلامت دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید کردند.

‌ عبدالعاطی و آل نهیان، در این تماس، آخرین تحولات منطقه و مناسبات دوجانبه را بررسی و بر اهمیت تداوم هماهنگی‌های مشترک برای حمایت از امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.

انتهای پیام/