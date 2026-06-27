آمریکا متن توافق چارچوبی لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد
وزارت خارجه آمریکا متن توافق موسوم به «چارچوب سهجانبه» میان واشنگتن، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد؛ توافقی که بر خلع سلاح گروههای مسلح، تشکیل کمیته هماهنگی نظامی و حرکت به سمت توافق صلح میان دو طرف تأکید دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت خارجه آمریکا، امروز- شنبه- متن توافق موسوم به «چارچوب سهجانبه» میان ایالات متحده، لبنان و آمریکا را منتشر کرد؛ توافقی که به ادعای واشنگتن، با هدف تثبیت آتشبس، پایان دادن به درگیریها و ایجاد سازوکاری برای حرکت به سمت توافق صلح میان دو طرف تدوین شده است.
بر اساس مفاد این توافق، دولتهای لبنان و اسرائیل با حمایت آمریکا بر هدف مشترک خود برای دستیابی به «صلح و امنیت پایدار» تأکید کردهاند. در این سند آمده است که دو طرف خواهان پایان دادن به منازعه، تضمین امنیت و حاکمیت متقابل و برقراری روابط همجواری مسالمتآمیز هستند.
در ادامه این توافق تصریح شده است که لبنان و اسرائیل قصد دارند بهطور رسمی به وضعیت درگیری پایان دهند، ریشههای اختلاف را از طریق مذاکرات برطرف کنند و برای حل همه مسائل باقیمانده، روندی غیرقابل بازگشت را دنبال کنند.
بر اساس این چارچوب، دولت لبنان متعهد شده است بهصورت تدریجی کنترل کامل امنیتی و نظامی را در سراسر این کشور در اختیار ارتش لبنان قرار دهد. همچنین در این سند بر راستیآزمایی روند خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و برچیده شدن زیرساختهای نظامی آنها تأکید شده است.
طبق توافق، ارتش لبنان بهتدریج مسئولیت کامل امنیت مناطق مختلف را بر عهده خواهد گرفت و دولت این کشور نیز متعهد شده است انحصار استفاده از سلاح را در اختیار دولت قرار داده و روند خلع سلاح کامل و مستندسازیشده را اجرا کند.
در بخش دیگری از این توافق آمده است که لبنان برای تحقق اهداف یادشده از شرکای بینالمللی درخواست حمایت خواهد کرد و مسئولیت انحصاری تأمین امنیت و دفاع از کشور را بر عهده نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی خود میداند.
تشکیل کمیته هماهنگی نظامی
یکی دیگر از بندهای توافق، تشکیل یک گروه هماهنگی نظامی مشترک میان لبنان و رژیم صهیونیستی با حمایت و مشارکت آمریکا است؛ سازوکاری که وظیفه نظارت بر اجرای کامل این توافق را بر عهده خواهد داشت.
این توافق همچنین بر جلوگیری از انتقال منابع مالی به گروههای مسلح غیردولتی، اتخاذ تدابیر قانونی لازم در این زمینه و تشکیل کارگروههایی برای تدوین یک توافق جامع صلح و امنیت تأکید کرده است.
در این سند ادعا شده است که تحقق صلح مستلزم برقراری امنیت در جنوب لبنان، بازگشت امن غیرنظامیان و تأمین امنیت شهرکهای اسرائیلی است. همچنین آمریکا متعهد شده برای حمایت از بازسازی لبنان، احیای اقتصاد این کشور و جلب مشارکت شرکای بینالمللی تلاش کند.
ایالات متحده روز جمعه از دستیابی به این «توافق چارچوبی» خبر داده بود؛ توافقی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی آن را یک دستاورد توصیف کرد، اما همزمان بر ادامه حضور نیروهای اشغالگر در جنوب لبنان تأکید داشت.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز مدعی شد این توافق سازوکاری برای خلع سلاح حزبالله و برچیدن زیرساختهای آن ایجاد میکند و تشکیل یک گروه هماهنگی نظامی سهجانبه با تسهیل آمریکا را در دستور کار قرار میدهد.
در مقابل، اعلام این توافق با موجی از مخالفت در لبنان روبهرو شد. همزمان با انتشار جزئیات آن، اعتراضات و تجمعهای مردمی در چندین منطقه این کشور برگزار شد و شماری از جریانهای سیاسی و شخصیتهای لبنانی نیز مخالفت قاطع خود را با این توافق و روند پیشبینیشده در آن اعلام کردند.