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تهدید معاون ترامپ علیه ایران؛ «به هر حمله‌ای با خشونت پاسخ می‌دهیم»

تهدید معاون ترامپ علیه ایران؛ «به هر حمله‌ای با خشونت پاسخ می‌دهیم»
کد خبر : 1804805
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معاون رئیس‌جمهور آمریکا با هشدار به ایران اعلام کرد واشنگتن به هرگونه حمله احتمالی از سوی تهران، «با خشونت» پاسخ خواهد داد و مدعی شد ایران در صورت داشتن اختلاف درباره نحوه اجرای تفاهم‌نامه، باید از مسیر دیپلماتیک اقدام کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد: «ایران توافق آتش‌بس را امضا کرده و ما نیز به آن پایبند بوده‌ایم. اگر درباره نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلافی وجود دارد، می‌توانند از طریق تماس تلفنی آن را مطرح کنند، اما خشونت تنها به خشونت بیشتر منجر خواهد شد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دور تازه‌ای از تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، نگرانی‌ها درباره بازگشت دو طرف به رویارویی نظامی را افزایش داده است؛ آن هم در شرایطی که دو کشور پس از امضای یک تفاهم‌نامه، مذاکراتی را برای دستیابی به توافق نهایی دنبال می‌کنند.

بر اساس ادعای منابع آمریکایی، ایران روز گذشته یک کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داد و آمریکا نیز در پاسخ، مواضعی را در جنوب ایران مورد حمله قرار داد. پس از آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در واکنش به این تجاوز، مواضع نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است.

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