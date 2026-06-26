به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، امروز- جمعه- اعلام کرد که اتاوا در شرایط کنونی قصدی برای بازگشایی سفارتخانه‌های خود در ایران و ونزوئلا ندارد.

اظهارات آناند در پی گمانه‌زنی‌هایی مطرح شد که پس از سخنان مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا درباره احتمال بازگشایی سفارتخانه‌های این کشور در تهران و کاراکاس شکل گرفته بود.

وزیر خارجه کانادا با تأکید بر اینکه سیاست دولت این کشور تغییری نکرده است، گفت اتاوا در حال حاضر موضوع بازگشایی سفارت خود در ایران را بررسی نمی‌کند و تماس‌ها با تهران صرفا به موضوعات محدود کنسولی، حقوق بشر و عدم اشاعه هسته‌ای محدود است.

وی همچنین افزود که دولت کانادا در حال حاضر برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا نیز ندارد، هرچند همچنان نیازهای کنسولی شهروندان کانادایی مقیم این کشور را ارزیابی می‌کند.

پیش‌تر مارک کارنی گفته بود نبود نمایندگی دیپلماتیک کانادا در کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا، ارائه خدمات به شهروندان کانادایی را با دشواری مواجه کرده است؛ اما پس از آن تصریح کرد که هیچ گفت‌وگویی درباره ازسرگیری روابط با ایران انجام نشده و سخنانش صرفا ناظر بر اهمیت حضور دیپلماتیک بوده، نه تصمیمی برای بازگشایی قریب‌الوقوع سفارتخانه‌ها.

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