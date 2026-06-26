توافق میان لبنان و اسرائیل امشب امضا میشود؛ عقبنشینی مرحلهای در دستور کار
رسانههای آمریکایی از دستیابی لبنان و رژیم صهیونیستی به یک توافق چارچوبی خبر دادند؛ توافقی که پس از چهار روز مذاکرات در واشنگتن حاصل شده و قرار است امشب با حضور وزیر خارجه آمریکا به امضا برسد.
به گزارش ایلنا، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی قرار است شامگاه جمعه به امضا برسد.
همزمان، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع اسرائیلی و لبنانی اعلام کرد انتظار میرود پس از پایان دور مذاکرات امروز در واشنگتن، توافقی چارچوبی میان بیروت و تلآویو بهصورت رسمی اعلام شود.
یک منبع لبنانی نیز در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت که پس از اعلام موافقت همه طرفها با مفاد «تفاهمنامه اولیه»، زمینه برای امضای توافق فراهم شده است.
به گفته این منبع، طرفین بر سر متن چارچوب همکاری مشترک به توافق رسیدهاند و جدول زمانی مشخصی برای خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه آزمایشی برای اجرای توافق، تدوین شده است؛ اقدامی که میتواند مقدمهای برای عقبنشینی کامل این رژیم از مناطق اشغالی لبنان باشد.
وی افزود، بر اساس این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه مورد توافق بهصورت مرحلهای و مطابق جدول زمانی از پیش تعیینشده انجام خواهد شد.
این منبع همچنین از پیشرفت قابلتوجه مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت انتظار میرود این توافق بهزودی با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا به امضا برسد.