یک منبع لبنانی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت که پس از اعلام موافقت همه طرف‌ها با مفاد «تفاهمنامه اولیه»، زمینه برای امضای توافق فراهم شده است.

به گفته این منبع، طرفین بر سر متن چارچوب همکاری مشترک به توافق رسیده‌اند و جدول زمانی مشخصی برای خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه آزمایشی برای اجرای توافق، تدوین شده است؛ اقدامی که می‌تواند مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی کامل این رژیم از مناطق اشغالی لبنان باشد.

وی افزود، بر اساس این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه مورد توافق به‌صورت مرحله‌ای و مطابق جدول زمانی از پیش تعیین‌شده انجام خواهد شد.

این منبع همچنین از پیشرفت قابل‌توجه مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت انتظار می‌رود این توافق به‌زودی با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا به امضا برسد.