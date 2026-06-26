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ادعای گروسی:

مذاکرات اولیه درباره شیوه اجرای بخش هسته‌ای توافق ایران و آمریکا آغاز شده است

مذاکرات اولیه درباره شیوه اجرای بخش هسته‌ای توافق ایران و آمریکا آغاز شده است
کد خبر : 1804577
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مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد که گفت‌وگوهای اولیه با ایران درباره شیوه اجرای بخش هسته‌ای توافق با آمریکا آغاز شده است.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که این نهاد تبادل نظر اولیه‌ای در سطح فنی با طرف ایرانی داشته است.

وی گفت که انتظار می‌رود این روند در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای دوره ۶۰ روزه مذاکرات ادامه یابد.

وی افزود که مذاکره‌کنندگان ایران و آمریکا یک کمیته اجرایی یا نظارتی متشکل از کارگروه‌های فنی، از جمله کارگروه هسته‌ای، پیش‌بینی کرده‌اند و در حال تعریف روندی برای هدایت گفت‌وگوها در این دوره هستند.

گروسی با بیان اینکه آژانس طرف مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا نیست، مدعی شد که بخش هسته‌ای تفاهم‌نامه زیر نظر این نهاد قرار خواهد گرفت.

وی گفت: «ما گفت‌وگوها با ایران را برای تعیین شیوه‌های اجرا آغاز کرده‌ایم و منظور از شیوه‌ها، دفعات بازرسی، مکان‌های مورد بازدید و سایر جزئیات است.»

 

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