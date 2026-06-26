استقبال عون از تشکیل ائتلاف جدید بینالمللی در لبنان
رئیسجمهور لبنان از اعلام فرانسه و ایتالیا مبنی بر تشکیل یک ائتلاف بینالمللی برای مرحله پس از پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور لبنان از اعلام فرانسه و ایتالیا مبنی بر تشکیل یک ائتلاف بینالمللی برای مرحله پس از پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) استقبال کرد.
«ژوزف عون»، رئیسجمهور لبنان گفت: «از هرگونه ابتکار عمل بینالمللی که مانع استفاده از خاک کشورمان در درگیریها و رقابتهای منطقهای شود، استقبال میکنیم.»
وی همچنین افزود که لبنان به دنبال هرگونه سازوکار بینالمللی است که توانمندیهای ارتش ملی را تقویت کرده و از یکپارچگی اراضی کشور محافظت کند.