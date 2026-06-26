به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور لبنان از اعلام فرانسه و ایتالیا مبنی بر تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای مرحله پس از پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) استقبال کرد.

«ژوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان گفت: «از هرگونه ابتکار عمل بین‌المللی که مانع استفاده از خاک کشورمان در درگیری‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای شود، استقبال می‌کنیم.»

وی همچنین افزود که لبنان به دنبال هرگونه سازوکار بین‌المللی است که توانمندی‌های ارتش ملی را تقویت کرده و از یکپارچگی اراضی کشور محافظت کند.

انتهای پیام/